"Perché dobbiamo pagare il parcheggio per andare in ospedale?"

CASTIGLIONE DEL LAGO – "Ma vi sembra normale far pagare il parcheggio a chi va all’ospedale?". La domanda di una lettrice de La Nazione riaccende un faro su un tema tanto dibattuto negli ultimi mesi, quello delle strisce blu in tutto il centro storico di Castiglione del Lago, e quindi anche in tutte le pertinenze che circondano l’ospedale del Trasimeno che ha sede proprio dentro le mura dell’acropoli. "Sono andata per fare una mammografia, ci vado ciclicamente ma stavolta sono rimasta colpita, perché non solo i parcheggi davanti all’ingresso e cioè davanti a Palazzo Corgna sono stati messi a pagamento, ma perfino quelli esterni, a ridosso delle mura, dove da sempre parcheggia chi è della zona e deve andare in ospedale. Ho pagato 50 centesimi per la prima ora, e poi 1,40 euro per le ore successive – spiega la lettrice – ma non è solo una questione di soldi, è il pensiero. Tu sei lì in attesa, e invece di pensare alla tua salute devi preoccuparti se scade il parcheggio, uscire, tornare all’auto e aumentare la sosta. Ma vi sembra normale? Ci manca anche una bella multa". Prosegue, "immagino che chi ci lavora possa decidere di fare un abbonamento, gli conviene, ma chi arriva per una urgenza al pronto soccorso, ma secondo voi si mette a preoccuparsi del parcheggio mentre accompagna un proprio caro. Oppure ci hanno pensato a chi fa assistenza ai malati? Che magari passa anche 8/10 ore in ospedale e in quei particolari momenti non si mette a studiare le regole del parcheggio di un paese". "Capisco tutto, ci mancherebbe – conclude – le strisce blu nelle zone di turismo, ma hanno considerato che lì dentro c’è anche un ospedale? Che le persone non ci vanno a spasso? Mentre aspettavo ho visto una signora al pronto soccorso, non sapeva quanto avrebbe dovuto aspettare, era lì che si preoccupava del parcheggio, con i dolori. Mi sembra assurdo, ma è solo il pensiero di un utente, di un cittadino del Trasimeno".