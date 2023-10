Per la Regione è già tempo di Natale. Via alla campagna promozionale

Un milione e mezzo, con la possibilità di salire fino a 2,6 milioni. La Regione punta forte ancora una volta sulla promozione turistica e stanzia per la campagna invernale fino alla prossima Pasqua congrue risorse. Niente Capodanno Rai stavolta (si farà In Calabria), ma un evento che sarà comunque in grado di attrarre turismo e per il quale sono in già in corso alcuni sopralluoghi.

"Le azioni di comunicazione punteranno sul brand system (Umbria Cuore Verde) ma anche tematiche in quanto connesse ai prodotti di punta della stagionalità – viene spiegato nella delibera approvata dalla Giunta – e si punterà alla valorizzazione dell’offerta culturale, enogastronomica, natalizia e del Capodanno sia sul mercato interno che sui mercati esteri, questi ultimi raggiunti prevalentemente attraverso attività on-line e social. La campagna continuerà a rivolgersi ad un pubblico il più possibile vasto e differenziato attraverso una varietà di canali mirati a target differenti per età e per interessimotivazioni e i media di riferimento continueranno ad essere le emittenti televisive, i canali web e social, le emittenti radiofoniche nazionali e locali e la stampa quotidiana, generalista e di settore e, qualora le risorse finanziarie lo consentissero, eventuali azioni di affissioni nelle stazioni e aeroporti di Roma e Milano". E’ inoltre previsto che gli interventi televisivi, la cui capacità di penetrazione soprattutto nel periodo invernale è particolarmente significativa, rappresentino una quota importante delle risorse a disposizione per la campagna da svolgersi mediante spot pubblicitari sulle principali emittenti nazionali. Come detto il budget complessivo destinato alla "Campagna di comunicazione Autunno-Inverno 2023-2024" viene quantificato in 1.500.000 di euro (programma Por Fesr 2014-2020) le risorse destinate alla Campagna in oggetto potranno raggiungere l’ulteriore tetto massimo di € 2.600.000,00, qualora si rendessero disponibili nei tempi necessari, le risorse afferenti al Programma Parallelo – Pac. Il budget verrà così ripartito: spot televisivi 35%, redazionali emittenti televisive 24%, emittenti radiofoniche 13%, stampa, web ed eventi 17% e progetti di valorizzazione territoriale 11%.