Pastorelli è in Forza Italia. Nevi: "Un grande piacere"

Dopo il terremoto di dieci giorni fa con l’annuncio improvviso dell’abbandono della Lega, il consigliere regionale Stefano Pastorelli (foto) ha annunciato ieri la sua adesione al Gruppo di Forza Italia. L’ufficialità è arrivata ieri in un incontro con il coordinatore regionale di Forza Italia e sindaco di Perugia, Andrea Romizi, il portavoce nazionale Raffaele Nevi, la coordinatrice provinciale, Fiammetta Modena, il vicepresidente della giunta regionale, Roberto Morroni il coordinatore comunale di Assisi Evian Morani oltre ai membri del coordinamento provinciale Marco Renga e Ramon Rustici. "Ho preso questa decisione in totale autonomia e condivisa con il gruppo che mi segue da anni" ha detto. "Con grande piacere abbiamo accolto in FI il consigliere Pastorelli e tutti i suoi amici sparsi nel territorio della provincia di Perugia – ha detto Nevi -. E’ per noi motivo di orgoglio che un consigliere regionale con un consenso così importante e radicato sul territorio come lui aderisca a FI riconoscendo il grande lavoro che sta svolgendo Antonio Tajani e tutto il gruppo dirigente forzista della mia Regione Umbria. La comunanza di valori e la grande passione per la politica che Stefano Pastorelli ha sempre dimostrato lo renderanno da subito protagonista e attivo sul territorio, soprattutto di Assisi. Un territorio a cui teniamo particolarmente". Pastorelli alle elezioni del 2019 venne eletto consigliere con 5.876 preferenze, secondo solo a Valerio Mancini (6.637). Forza Italia acquisisce così un secondo consigliere nell’Assemblea legislativa, mentre la Lega continua a perdere pezzi: oltre a Pastorelli, avevano già lasciato il gruppo consiliare e il partito Daniele Nicchi e Francesca Peppucci (anche lei entrata in Forza Italia).