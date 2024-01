Parco giochi in sicurezza alle “Casette“

SPOLETO - Giochi pericolosi e stato di abbandono: risolto il problema e finalmente i bambini possono tornare a giocare ai giardini di via Primo Maggio, al quartiere Casette. Gli interventi di riqualificazione, a cura del Comune, sono terminati. I giochi, in questi mesi, sono rimasti chiusi a causa di alcune problematiche legate alla sicurezza che hanno reso necessario l’intervento da parte dell’ente. L’area era stata transennata, ma i residenti più volte hanno denunciato lo stato di degrado ed abbandono. I lavori di messa in sicurezza, in particolare, sono consistiti nell’installazione di nuovi tappetini e in varie altre migliorie. Sono nuovamente fruibili due scivoli, uno più grande e uno di misura minore per i più piccoli. È stata posizionata, un’ulteriore struttura che ora potrà essere utilizzata liberamente dai bambini della zona che frequentano in maniera assidua l’area verde accompagnati dai genitori.