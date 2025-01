Parcheggio dell’ospedale, focus sulla sicurezza. Via libera alla sbarra e alle telecamere

"Obiettivi della ‘mozione Polli’ raggiunti su parcheggi per i dipendenti, sbarra e telecamere". A rispondere all’interrogazione del M5S è stato l’assessore Marco Cesaro, che ha ripercorso tutte le tappe che aveva messo in evidenza il capogruppo dei 5 Stelle David Fantauzzi, nella sua interrogazione sulla sicurezza nell’area di parcheggio dell’ospedale. "Abbiamo raccolto le istanze dei dipendenti dell’ospedale - ha detto Cesaro - e ci siamo adoperati per il parcheggio, la delimitazione con la sbarra e la redazione di un progetto per le telecamere". Cesaro ha sottolineato come poi lo spazio fosse di competenza della Usl2 e quindi tutto il resto fosse di competenza della stessa azienda sanitaria locale. "Come era emerso nel dibattito - ha aggiunto Cesaro - la zona è di assoluta rilevanza. Non termina questa la collaborazione con l’azienda sanitaria locale, siamo disponibili ancora a collaborare. Quel parcheggio è stato definito quasi ‘porto di mare’. La sbarra serve per non far entrare altre macchine, non ha una funzione di sicurezza. Difficilmente si potrà dire che l’amministrazione non ha avuto interesse sul tema". Intervento, nella risposta, anche del sindaco Stefano Zuccarini: "Quello che possiamo fare è portare le telecamere che installerà la Usl, portarle dentro il flusso del sistema del Comune". Il parcheggio dell’ospedale di Foligno era già stato al centro dell’attività amministrativa e delle polemiche. Nel 2022, per esempio, l’assessore regionale alla sanità Luca Coletto aveva risposto ad una interrogazione dell’allora capogruppo della Lega Stefano Pastorelli sulla sicurezza interna ed esterna dell’ospedale. In quella sede aveva annunciato l’installazione di telecamere di videosorveglianza interne, per monitorare gli ingressi, soprattutto negli spogliatoi dopo alcuni episodi incresciosi e gravi.