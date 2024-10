Panchina mutilata "Pronta la nuova seduta. Progetti per il decoro urbano cittadino"

Ormai la questione della panchina “mutilata“ è argomento che regna sovrano su tutti i social. In effetti la seduta in travertino davanti a palazzo dei Priori da mesi e mesi privata della lastra orizzontale salta agli occhi dei cittadini e dei turisti, che comunque non si perdono d’animo, e in mancanza d’altro si seggono sui pilastrini che fungono da supporto. Ma un acuto osservatore nota anche che i pilastrini oltre a reggere il peso delle persone, "contengono con eleganza mozziconi e cenere, sfoggiando un’aria di dignità invidiabile".

L’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini non si fa trovare impreparato: "In merito alla panchina rotta in occasione del giro d’Italia tra corso Vannucci e via Fani – precisa - mi sento, a nome dell’amministrazione, di chiedere scusa per i ritardi accumulati per il suo ripristino. Non vorrei soffermarmi sulle scusanti, ma mi sembra opportuno sottolineare l’impegno di questa nuova amministrazione per progettare e realizzare un vero cambiamento per Perugia, anche per quanto riguarda il decoro urbano e le manutenzioni. Stiamo sviluppando dei progetti specifici di pronto intervento in caso di incidenti che creano danni a beni pubblici, al fine di ripristinarli immediatamente e non come accade fino ad oggi. Cercheremo oltretutto di rendere più efficiente il gruppo che si occupa del centro storico del servizio delle manutenzioni. Siamo quindi impegnati quotidianamente nel lavoro per migliorare e rendere più efficiente la nostra città e il nostro comune. Per quanto riguarda la panchina - conclude – posso solo aggiungere che siamo in attesa che il marmista finisca la seduta, per ripristinarla definitivamente".

Silvia Angelici