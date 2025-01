Palazzo Trinci, rinnovato l’ìmpianto d’illuminazione

FOLIGNO Nuova luce a Palazzo Trinci. Si sono appena conclusi gli interventi per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione, inseriti in un più ampio progetto di ammodernamento dei servizi funzionali al Museo. Gli interventi hanno avuto l’obiettivo di "migliorare la fruibilità e l’accessibilità degli spazi museali, in termini di comfort ambientale, protezione e valorizzazione artistica degli affreschi e delle opere d’arte conservate, nel rispetto dei parametri ottimali di temperatura, umidità ed intensità luminosa", sottolinea il Comune. Contemporaneamente l’ammodernamento dell’impiantistica permette al Comune stesso di perseguire importanti obiettivi di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi. Sono stati sostituiti tutti i corpi illuminati con lampade led di ultima generazione, ottenendo una riduzione e una migliore distribuzione della luce che valorizza notevolmente gli interni del Palazzo. La riqualificazione dell’impianto di illuminazione arriva dopo un primo stralcio di lavori completato nel 2023 che ha riguardato la climatizzazione delle sale espositive.