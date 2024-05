Ormai pronto il nuovo “Palazzo del vino“

ORVIETO Sono stati completati i lavori al Palazzo del vino e dei prodotti della terra nel complesso rinascimentale di San Giovanni. Nei locali del chiostro e nelle antiche cantine del Palazzo al centro della città sono stati riqualificati gli spazi che saranno destinati alla promozione dell’enogastronomia e delle imprese locali. Al progetto, finanziato dal Gal Trasimeno-Orvietano, sono state destinate risorse importanti, oltre seicentomila euro di investimenti all’interno del percorso della strategia dell’Area interna sud ovest orvietano, che hanno consentito un rinnovamento totale dei locali, un allestimento funzionale per ospitare convegni ed eventi, formazione ed esposizioni e, soprattutto, è stata installata una dotazione informatica con applicazioni innovative e di ultima generazione, utile ad esaltare e promuovere il territorio e le sue produzioni agricole. Dopo il sopralluogo della scorsa settimana dei tecnici del Gal Trasimeno-Orvietano con la ditta che ha effettuato i lavori, coordinati dal Comune di Orvieto, potrà essere consegnato alla città questo luogo che rappresenterà un punto di riferimento per imprese e istituzioni dei 19 Comuni dell’area e per tutto il territorio regionale. Un’opportunità anche per il nuovo progetto partito nei mesi scorsi e che presto sarà dotato anche di finanziamenti ministeriali, ovvero i Distretti del cibo dell’Orvietano e del Trasimeno, i primi due nati in Umbria proprio con il supporto del Gal Trasimeno-Orvietano.