Nuovi talenti Quando la musica... è giovane

Quarantanove anni di "musica con il giovani e per i giovani". Si racchiude in questa formula la vorticosa e appassionata stagione dell’Agimus perugino che torna all’Università per Stranieri a suon di concerti, rassegne, festival e omaggi. "Siamo vicini al traguardo storico del mezzo secolo – ha detto il rettore Valerio De Cesaris –, la stagione è un fiore all’occhiello dell’Ateneo, con i suoi eventi gratuiti, aperti alla città e al talento dei giovani". Merito, aggiunge, dell’entusiasmo senza età, della costanza e dell’impegno di Salvatore Silivestro (foto sotto), presidente dell’Agimus, e di Stefano Ragni. Presente anche il vicepresidente Giuseppe Pelli. Proprio Silivestro, cuore pulsante della stagione fin dalla nascita nel 1975, ha raccontato le sezioni e le novità del cartellone: "Sarà un viaggio attraverso l’evoluzione dei linguaggi musicali nei secoli, tra musica corale, vocale e strumentale". Con due punti fermi, ha ribadito: "Valorizzare i giovani talenti, soprattutto umbri, e dare agli studenti e al pubblico della città un momento di crescita culturale".

Dopo l’evento di Capodanno “Vienna... Vienna...!“ e l’inaugurazione del 2 febbraio, la stagione propone 30 concerti nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga fino a Natale: ed ecco i concerti dei complessi del Conservatorio Morlacchi con le eccellenze delle classi di musica da camera, la rassegna “Giovani Concertisti“ con solisti o gruppi da camera agli inizi della carriera, con uno sguardo privilegiato agli artisti del territorio.

Sei saranno gli “Itinerari musicali“: "sono seminari didattici e conferenze-concerto tenute da Stefano Ragni – dice Silivestro – dedicati ad anniversari eccellenti" con omaggi a Puccini, Farrè. il violinista e compositore Vitti e poi Smetana, Kafka fino a un focus sui canti della tradizione popolare della Calabria. Spazio alle “Memorie cittadine“ con il ricordo, il prossimo ottobre, del maestro Franco Venanti, molto legato alla Stranieri. Tornano i premi con borse di studio per giovani talenti della provincia di Perugia: il Premio Giuseppe Allegrini alla cantante lirica Chiara Mogini (foto sopra), il Premio Laura Minuti al miglior diplomato del Conservatorio. E poi concerti dedicati alla chitarra. Uno spazio a parte va al Festival internazionale “Musica dal mondo“ che tra primavera ed estate festeggia la XXV edizione con i migliori cori e orchestre giovanili di tutto il mondo. "Era nato per dare veste organica alle richieste delle città gemelle, adesso collaboriamo con le agenzie turistiche internazionali", sottolinea Silivestro. Il festival è in definizione ma già sono in cantiere altri due progetti: in estate “Aperto per ferie“ con gli studenti stranieri e a giugno un evento all’Aula Magna con i complessi corali studenteschi dei licei perugini.

Sofia Coletti