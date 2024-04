Novità Si svela ’Suoni Controvento’

Si fa sempre più ricco il cartellone di “Suoni Controvento“, il festival estivo di arti performative promosso da Aucma con spettacoli all’insegna della sostenibilità ambientale negli spazi naturali più suggestivi della regione. Il programma 2024 svela due nuove anteprime, dopo i concerti di Cristiano De André, Fabrizio Moro, Mr.Rain, Daniele Silvestri e Xavier Rudd.

E così il 25 luglio a Palazzo Ducale di Gubbio si esibirà Massimo Silverio, autore e musicista di Cercivento nel cuore della Carnia, che scrive e canta nella sua lingua nativa, il “cjarniel”, con un personalissimo linguaggio fatto di poesia e suoni, tra classico e contemporaneo, popolare e colto, acustico, elettroacustico ed elettronico. Porterà le note di “Hrudja”, il suo nuovo lavoro. Il 2 agosto alle 21.15 al Borgo di Rotecastello a San Venanzo sarà la volta di Gnut, cantautore napoletano che da anni calca le scene seguendo un cammino, unico e personale, che unisce Nick Drake e Elliot Smith con la tradizione cantautorale italiana e la canzone napoletana di Roberto Murolo. A Suoni Controvento presenterà il nuovo album “Nun te ne fa’”.

Per entrambi i concerti le prevendite sono aperte sui circuiti TicketItalia e TicketOne. Già disponibili anche i biglietti per gli altri appuntamenti: alla Rocca di Assisi sono attesi Cristiano De André il primo agosto con l’omaggio al padre Fabrizio e Mr. Rain il 3 agosto, Fabrizio Moro sarà il 9 agosto al Corciano Festival con “Una vita intera tour“ e Daniele Silvestri si esibirà l’11 agosto sul pianoro di Valsorda a Gualdo Tadino con “Il Cantastorie Recedivo“, tour che celebra 30 anni di carriera. Il 10 agosto il cantautore e polistrumentista australiano Xavier Rudd sarà al Valico di Castelluccio di Norcia con i suoi successi tra cui “Follow The Sun“, da oltre 270 milioni di stream.

Sofia Coletti