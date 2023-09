"No al progetto per piazza 40 Martiri, pronti a salire sugli alberi"

GUBBIO – "Il Barone rampante", un gruppo di residenti nel centro storico, con una lettera aperta a sindaco e giunta, prende posizione sul progetto di ristrutturazione di piazza 40 Martiri, definito un "ennesimo attacco al vivere", una "umiliante imposizione dall’alto". Al gruppo, che esprime pesanti critiche al progetto in generale, preme in particolare "la conservazione degli alberi ad alto fusto della piazza".

"E non vogliamo – sottolineano – i componenti del ’Barone rampante – altro cemento, altra pavimentazione che non faccia respirare le radici degli alberi, o che ritagli loro solo un esiguo spazio soffocante. Noi crediamo - proseguono - nel restauro conservativo dei due giardini, piccoli orti botanici pensati e disegnati in un’epoca in cui la socialità e l’incontro erano ancora gli scopi di qualsiasi piazza e di qualsiasi città. Per difendere le nostre idee – concludono – niente e nessuno ci impedirà di salire sugli alberi sani e vegeti che voi avete già condannato a morte e di passarci, se necessario, giorni interi, mesi e anche oltre".