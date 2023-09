Nel dirupo con la e-bike. Salvato ciclista 60enne

– Una domenica di serenità nella natura e di attività fisica in assoluto relax ha rischiato di trasformarsi in una imprevedibile tragedia. Ed è stata comunque una giornata che per alcune ore ha assunto i toni dell’incubo, per l’uomo che si è trovato in estrema difficoltà dopo una caduta.

Soltanto l’intervento dei vigli del fuoco e del personale del soccorso alpino speleologico dell’Umbria ha evitato che si dovesse registrare la cronaca di una gita finita nel dramma.

Una persona infatti è stata soccorsa in località Fogliano: si tratta di un ciclista di 67 anni, finito in un dirupo con la sua e-bike. All’arrivo dei vigili del fuoco di Spoleto si trovava a testa in giù da circa mezz’ora: le condizioni generali erano buone ma, viste le patologie cardiopolmonari, il personale del 118 ha ritenuto opportuno elitrasportarlo all’ospedale di Terni.

L’uomo è stato recuperato in collaborazione con il personale della SASU, e poi ’verricellato’ sul posto dall’elisoccorso arrivato dalle Marche.