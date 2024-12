Natale da record a Deruta: accensione dell'Albero di Natale in Ceramica più grande del mondo

Natale da record anche a Deruta che oggi apre ufficialmente le feste con una delle sue tradizioni più belle: l’accensione dell’Albero di Natale in Ceramica più grande del mondo con due ospiti di eccezione, l’attrice e conduttrice tv Anna Falchi e Cristiana Pedersoli, pittrice e figlia di Bud Spencer.

L’appuntamento è alle 18 quando il sindaco di Deruta Michele Toniaccini insieme a Anna Falchi e Cristiana Pedersoli premerà il pulsante per l’accensione dell’Albero che con sua eleganza, maestosità e grandezza è il simbolo dell’antica tradizione ceramica di Deruta, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

La giornata di festa inizia alle 16.30 in Piazza dei Consoli, con l’animazione per bambini e alle 17 il programma delle iniziative verrà presentato alla Sala del Consiglio Comunale dove verrà proiettato anche il nuovo video promozionale “Buon Natale a Deruta”.

"L’Albero in Ceramica più grande del mondo – dice il sindaco Toniaccini – simboleggia non solo l’orgoglio della nostra comunità, ma anche un messaggio di bellezza e creatività, risultato della maestria e della passione dei nostri artigiani che si tramanda da generazione in generazione. E’ un invito a riscoprire il valore delle tradizioni e a vivere il Natale in un’atmosfera di autentica magia".

E così Deruta divena Borgo del Natale e si trasforma in un luogo di magia natalizia con le tante attività organizzate anche grazie al sostegno della Fondazione Perugia, e in collaborazione con le Pro Loco, il Museo Regionale della Ceramica, Opera Laboratori, la Banda Musicale Città di Deruta, il Coro Girolamo Diruta, Free Mocco, La Casa degli Artisti.