Moto rubata in pieno centro

TERNI Rubata nella notte in pieno centro, via dei Castelli, la storica motocicletta del giornalista, fotoreporter e fotografo Alberto Mirimao. Una moto “d’epoca“ che risale al 1987 e la cui foto il proprietario ha pubblicato via Fb, insieme ad un appello per il ritrovamento. L’episodio, su cui indagano i carabinieri, è l’emblema dei livelli di sicurezza in centro, dove i furti non si contano più. La moto è stata accesa e quindi il o i ladri dovrebbero essere stati ripresi dalle telecamere della Ztl. Un anno fa i ladri avevano svaligiato il negozio di Mirimao, sempre in zona, rubando apparecchiature fototografiche.