Cade dall’impalcatura e muore: la tragica fine di un 59enne

Gubbio (Perugia), 22 dicembre 2023 – Uno sfortunato incidente, trasformatosi purtroppo in una enorme tragedia. È successo tutto nella località di Purello lo scorso martedì. Luciano Burzacca, 59 anni, da tempo ormai aveva assegnato degli interventi di ristrutturazione per la propria abitazione. Da sempre dedito al lavoro, martedì mattina in attesa dell’arrivo degli operai della ditta che si stava occupando delle operazioni, è salito sull’impalcatura per cominciare a smaltire e preparare quello che doveva essere fatto durante il giorno. A questo punto il tragico incidente.

Per cause che sono ancora in corso di accertamento, l’uomo è sfortunatamente scivolato ed è morto in seguito alla caduta, molto probabilmente sul colpo. Il cadavere è stato trovato dagli operai che si sono recati sul posto un paio di ore dopo, potendone solo constatare il decesso.

Sono poi intervenuti sul luogo dell’incidente i carabinieri e la relativa Asl, per chiarire le dinamiche di quanto accaduto: non si esclude l’ipotesi di un malore, ma neanche quella di una caduta a causa di un incidente. Burzacca potrebbe aver messo male un piede o potrebbe aver inciampato perdendo l’equilibrio e volando di sotto.

Su disposizione del magistrato che coordina gli accertamenti sulla vicenda, il corpo del cinquantanovenne è stato trasferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per accertamenti medico-legali, alt termine dei quali, la salma è stata messa a disposizione dei familiari. I funerali di Luciano Burzacca si svolgeranno oggi pomeriggio, a partire dalle 15, nel Santuario Madonna della Ghea di Purello. La morte del 59enne ha destato dolore e rabbia nella comunità che ne apprezzava le qualità umane e professionali.