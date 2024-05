Gli universitari incontrano il lavoro. Giovani e aziende si presentano: "Opportunità per il nostro futuro"

Ai giovani universitari piace anche in presenza. Oltre 700 tra studentesse e studenti, laureande e laureandi, laureate e laureati hanno avuto la possibilità di incontrare i recruiter delle aziende che hanno partecipato al “Career Day 2024. I giovani incontrano il lavoro”, l’evento di job matching organizzato dall’Università degli Studi di Perugia e per il quale è stato predisposto anche un servizio navetta gratuito. L’ormai tradizionale iniziativa si è svolta ieri nei chiostri monumentali del Complesso di San Pietro: un’intensa giornata, ricca di stimoli e di storie che ha consentito di mettere in contatto - e favorire il dialogo diretto - le giovani e i giovani con le aziende, le istituzioni e le associazioni quali potenziali luoghi di impiego lavorativo.

All’evento hanno partecipato oltre sessanta aziende operanti a livello locale, nazionale e internazionale. Hanno raccolto curricula e candidature per le offerte di lavoro, di tirocinio e di formazione. Mentre i ragazzi presenti hanno potuto sostenere anche colloqui individuali. Ma come, ai tempi delle piattaforme digitali, delle videoconferenze e delle call a distanza, c’è ancora chi si sposta di persona? "Sono qui – racconta Letizia Castellani (Comunicazione di impresa, Magistrale) - per il secondo anno consecutivo. Mi piace questa iniziativa perché permette di rapportarsi direttamente con le imprese e non la trovo affatto superata". Dello stesso avviso anche Chiara Francesca Lepidi (Magistrale in Scienze agrarie e ambientali). "La manifestazione ha molto appeal ed è molto utile perché permette di rapportarsi con il mondo del lavoro. Non dimentichiamoci che la vita è fatta di relazioni umane, di esperienze e di empatia. E’ bastato il Covid a privarci dei contatti, pertanto trovo che questa iniziativa sia anche un’occasione di incontro e di confronto".

Tra gli stand anche il rettore Maurizio Oliviero. "Uno de compiti che abbiamo – osserva - è quello di educare e avvicinare le giovani e i giovani allo studio e alla ricerca, così come è importante intercettare e capire quanto l’impegno delle nostre laureate, dei nostri laureati e della nostra Università possa essere declinato efficacemente nel mondo del lavoro. Giornate come questa – ha proseguito il Rettore - consentono all’impresa e all’università di incontrarsi, di dialogare con le giovani e i giovani: facciamo conoscere le nostre migliori qualità e la nostra eccellenza, ovvero le nostre studentesse e i nostri studenti". Tra le novità dell’edizione 2024 l’inedita app “My UniPG Job, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Informatica. Grazie alla app i partecipanti hanno potuto fissare i colloqui individuali con le aziende e iscriversi alle presentazioni aziendali, durante le quali le imprese hanno illustrato le varie possibilità di carriera al proprio interno, i criteri e le modalità di selezione.

Silvia Angelici