Retrò, ceramica, moto e Pinacoteca. La città si prepara al tutto esaurito

Si annuncia un altro week end affollatissimo in città, ma anche un po’ in tutto l’Altotevere. Moto e beneficenza, ceramica dal sapore vintage, poi Retrò e tantissime altre iniziative su e giù per la vallata sono infatti previste in questo fine settimana. Partiamo da Città di Castello dove nel cartellone di "Aspettando…Estate in Città" domenica 19 maggio c’è l’edizione mensile di Retrò, che porterà nel centro storico oltre cento espositori di antiquariato, collezionismo, rigatteria, hobbistica e articoli vintage. Nel giardino di palazzo Vitelli domenica torna anche la rassegna motociclistica "The distinguished gentleman’s ride", che farà tappa nel parco di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, con musica, intrattenimento e street-food.

Si celebra inoltre la ceramica: dal pomeriggio di domani alle 18 "Città della ceramica" apre le porte di "TazzinArt" esposizione nei bar del centro storico di Città di Castello, perno di questa edizione che ha coinvolto artisti, artigiani e designer che vivono, operano o lavorano in città, chiamandoli a realizzare uno degli oggetti simbolo del made in Italy come la tazzina da caffè distribuendole nei bar del centro storico tifernati. Una metafora per assaporare il gusto contemporaneo della ceramica. Le tazzine artistiche saranno esposte in modo diffuso dal 18 maggio al 18 giugno in vari bar del centro. Altre iniziative collegate, compresa la riapertura dello studio Pillitu.

Domani e domenica alle ore 20.45 al teatro degli Illuminati, spettacolo "Miscellanea", diretto da Elio Mariucci e Alvaro Morini e sempre domani in occasione della Giornata Internazionale dei Musei torna l’appuntamento estivo con "Pinacoteca al Chiaro di Luna" alle ore 21 in collaborazione con la scuola comunale di musica Giacomo Puccini. Iniziative speciali anche ai musei Burri, sempre per la giornata di domani.

Spostandoci più a nord nel territorio di San Giustino la comunità parrocchiale di Lama domenica celebra la santa messa delle ore 11 a Colle Plinio, seguita da processione e pic nic, mentre per la giornata dedicata ai Mulini a Renzetti sono previste una serie di iniziative. Si inizia domani con le aperture del Mulino dei Renzetti dalle ore 16 quindi dimostrazioni di molinatura e alle 21 presentazione del libro "Le camare" di Rolando Polidori. Si continua domenica dalle ore 10 e per l’intera giornata con varie iniziative per promuovere i mulini.