Trovato morto a 63 anni, era nella sua azienda agricola: ipotesi caduta dall’alto

Spoleto (Perugia), 2 agosto 2024 – Gli amici lo cercavano, ma non riuscendo a mettersi in contatto con lui hanno dato l’allarme ai carabinieri. Il suo corpo è stato rinvenuto nei terreni di sua proprietà, nella frazione di Mogliano di Crocemarroggia, a Spoleto, nella serata di mercoledì. Enzo Marcelli, 63 anni, di Foligno viveva con l’anziana madre, aveva la passione per la campagna e tutti i giorni andava a Spoleto per accudire gli animali che allevava e curare la coltivazione di grano e cereali. I carabinieri della compagnia di Spoleto, coordinati dal capitano Teresa Messore, lo hanno trovato riverso a terra privo di vita nella sua proprietà, mercoledì intorno alle 20. Sul posto il pubblico ministero di turno della Procura di Spoleto e il medico legale che hanno effettuato i primi rilevi, poi, ieri mattina, sono arrivati anche i militari della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Perugia, per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. È stato eseguito un esame preliminare esterno della salma da parte del medico legale al fine di riscontrare la causa di morte e la datazione dell’evento, che potrebbe risalire ad alcuni giorni fa. In base a una prima ricostruzione dei fatti si tratterebbe di un incidente avvenuto mentre l’uomo stava lavorando. L’ipotesi principale, compatibile anche con i primi rilievi effettuati dal medico legale sulla salma, è quella di una caduta dall’alto, da un muretto o da una scala. L’uomo potrebbe essere deceduto già da lunedì. Anche gli abbeveratoi degli animali, durante dell’intervento dei carabinieri, sono risultati vuoti. Al momento comunque gli inquirenti escluderebbero altre ipotesi. Non è escluso che l’uomo possa essere stato colto da un malore improvviso. Tutte ipotesi da approfondire anche con il racconto dell’anziana madre che non si sarebbe resa conto dell’assenza del figlio, ma che potrebbe essere utile per capire da quanto tempo mancasse da casa. Intanto la salma dell’uomo è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Perugia dove dovrebbe essere sottoposta all’esame autoptico. L’autopsia oltre ad individuare con esattezza il momento del decesso sarà utile per stabilire le cause che hanno portato alla morte del 63enne. L’area dove è avvenuta la tragedia è stata posta sotto sequestro.