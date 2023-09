Moncioveta in festa: "Ci siamo ripresi in campo il Palio del San Michele"

E’ ‘rossa’ la notte del Palio del San Michele, in onore del patrono di Bastia Umbra, vinto dal rione Moncioveta che ha preceduto, nell’ordine, Sant’Angelo, San Rocco, Portella. In virtù del risultato, proclamato nella tarda serata di giovedì in piazza Mazzini, i rionali del capitano Michele Betti centrano la vittoria numero 16 nell’albo d’oro della manifestazione, raggiungendo in testa, a pari merito, il Rione Portella; seguono San Rocco con 13 palii e Sant’Angelo con 12. "In questo momento c’è tanta gioie e felicità" dice il capitano Betti mentre stringe fra le mani il Palio conquistato nella notte, opera dell’artista Valerio Barbetti. "Ci siamo ripresi sul campo il palio che lo scorso ci era sfuggito per un episodio negativo – aggiunge Betti -. Non sono andati bene i giochi, dove siamo arrivati, anche per sfortuna, ma l’altra sera è stato bellissimo grazie al successo nella lizza e poi nella sfilate. Il rione è composto di persone eccezionali, che hanno dato il massimo". Lizza, la staffetta nella piazza centrale, che ha visto il successo dei ‘rossi’ grazie ai frazionisti Tommaso Bibi, Giovanni Cinquegrana, Giulio Chiurulla, Giovanni Bianchi. Dopo lo sconvolgente epilogo della Lizza 2022 con la squalifica in extremis per un’irregolarità al primo bidone, Moncioveta si è preso una netta rivincita vincendo la Lizza di quest’edizione grazie e soprattutto a Giovanni Bianchi che ha letteralmente stravolto la quarta frazione con una prova di forza devastante. Portella (2°), Sant’Angelo (3°) e San Rocco (4°) hanno lottato con le unghie e con i denti ma alla fine si sono dovuti arrendere allo strapotere fisico dei ragazzi capitanati da Betti.

"Descrivere la serata della lizza e dell’assegnazione del Palio è impossibile – ha detto a caldo il sindaco Paola Lungarotti -. Solo chi era lì o in collegamento con la diretta streaming, ieri sera, può raccontare a se stesso le emozioni, le tensioni, l’atmosfera magica, unica. Raccontarlo agli altri è impossibile. Si assegna il palio ad uno dei quattro rioni ma la forza del palio, l’unicità della festa, la straordinarietà della partecipazione è di tutti e con tutti. Complimenti carissimi e carissime rionali". Dal canto suo il Rione San Rocco fa un tris vincendo il Premio Monica Petrini con Rodolfo Mantovani, il Premio Stella Nascente con Bianca Alessandrini e il Premio Miglior Cucina. Al Rione Sant’Angelo il Premio Miglior Carro con il "Pesce Lanterna". Il Rione Portella invece si consola con il Premio Don Luigi Toppetti. Sul piano dei risultati, il rione San Rocco si consola anche con la vittoria, che mancava da 16 anni, nel Minipalio, conquistando dipinto dalla giovanissima Sofia Falgiani mentre il Rione Sant’Angelo, così come nel 2022, si è imposto nei giochi in piazza. M.B.