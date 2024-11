Metrobus, vincono le proteste

Arriverà la prossima settimana il via libera al progetto esecutivo del percorso del Metrobus limitatamente al tratto di via Chiusi, tra la nuova rotatoria lungo strada San Vetturino e la rotatoria Fezzuoglio. A fine luglio infatti, in seguito alle proteste dei cittadini di quella zona - che si trova tra via Settevalli e Ponte della Pietra - era stato decisa "la massimizzazione della sostenibilità ambientale al fine di ottenere il massimo valore di bilanciamento sul patrimonio arboreo tra le specie arboree abbattute, perché in interferenza con il tracciato, e quelle di rimesse a dimora, anche mediante soluzioni tecniche che comportino l’eliminazione delle corsie preferenziali nel tratto suddetto". E infatti questo accadrà: la corsia preferenziale del Brt non verrà realizzata, anche perché in quel tratto il traffico automobilistico è molto ridotto e tutto ciò comporterà una drastica riduzione del numero del taglio degli alberi. Il progetto in quel tratto era stato stralciato dopo che il Comune a maggio aveva richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un assenso a procedere alla revisione progettuale di quel tratto senza compromettere i parametri trasportistici di ammissibilità del progetto a finanziamento.