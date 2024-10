Messa del motociclista, domani la celebrazione in Collegiata

UMBERTIDE - Torna domani la Messa del motociclista, appuntamento oramai “storico“: sono oltre 20 anni infatti che i bikers della città, dell’Alto Tevere e non solo si riunisco attorno all’altare sotto lo sguardo della Madonna della Reggia. La celebrazione, sarà officiata in Collegiata, che nel 2012 è stata eletta ufficialmente santuario dei motociclisti del centro Italia con un decreto dell’allora vescovo Mario Ceccobelli. La manifestazione prevede il raduno di vespe, motocicli e mezzi a due ruote in piazza Mazzini alle 10.30; alle 11.30 la messa, celebrata dal parroco, monsignor Pietro Vispi, e poi la benedizione di moto e centauri. La messa del motociclista nacque nel 2002 a opera di un piccolo gruppo di appassionati, crescendo nel tempo come numeri e importanza, culminati con l’elevazione della Collegiata a santuario dedicato alle due ruote che si aggiunge a quelli di Castellazzo Bormida (Alessandira) dedicato alla Madonnina dei Centauri, Oropa (Biella), Loreto nelle Marche, Nostra Signora della Guardia (Genova).

Pa.Ip.