Manutenzione. Volontari al lavoro al Parco Pascoletti

I volontari della Pro Ponte, Pizzeria e ristoro da Nicola, cittadini tutti insieme per rendere più accogliente il Parco Pascoletti in occasione della “Castagnata al Parco”. Mattino e pomeriggio per tagliare l’erba cresciuta a dismisura dopo la pioggia e il sole primaverile e poi, fino al tardo pomeriggio, cittadini a togliere i residui della falciatura dai viali ciclabili e pedonali dell’area delimitata da via della Scuola e dalle strutture della piscina. "La speranza è che il loro esempio – osserva Gino Goti – sia di stimolo per coinvolgere altri volenterosi".