’Mai Soli Mai’. Teleassistenza per gli anziani

MARSCIANO – La Fondazione Comunità Marscianese Ets, da anni impegnata a sostenere il benessere della popolazione over 65, ha dato il via, con una prima fase di sperimentazione, al progetto ’Mai Soli Mai’, destinato alle persone anziane e altri soggetti fragili, che prevede l’attivazione di servizi di teleassistenza, telecompagnia, telesoccorso e supporto alla domiciliarità. Servizi che saranno erogati in parte direttamente dal personale della Fondazione ed in parte in sinergia con strutture esterne di provata competenza e affidabilità.

La fase di sperimentazione si rivolge ai cittadini della Zona sociale n. 4, ovvero ai residenti nei comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi. La Fondazione con questo progetto intende aiutare le persone anziane, che si trovano spesso sole, a gestire le azioni della propria vita quotidiana e favorire la loro permanenza nel proprio domicilio abituale in sicurezza. Per dare il servizio agli utenti bisognosi con difficoltà economiche la Fondazione ha istituito uno specifico Fondo (fondo solidale) sul quale verranno convogliate le risorse provenienti dai contributi degli Enti Locali, dai privati, dalle aziende e dalle attività di fundraising che verranno organizzate a sostegno del progetto anche in collaborazione con le parrocchie del territorio e altre associazioni partner. Gli over 65 che vorranno usufruire del servizio dovranno produrre una certificazione che permetterà alla Fondazione Comunità Marscianese di stilare una graduatoria sulla base della quale, nei limiti delle disponibilità del fondo, i servizi verranno elargiti gratuitamente.

S.F.