Magione la spunta. È la migliore umbra

MAGIONE

3

AREZZO

2

(15-25, 25-19, 20-25, 25-20, 15-12)

MAGIONE: Pistocchi 15, Artini 15, Tarducci 12, Vibi 9, Giunti 8, Guarino 3, Nasi (L1), Guerrini 8, Mochetti, Mitu, Gradassi. N.E. – Baldoni, Castagnoli, Dentini (L2). All. Fabio Bovari

AREZZO: Ricciarini 19, Mancini 13, Fattorini 11, Avelli 9, Talarico 8, Sussi 2, Borgogni (L1), Tani 5, Masini Masotti. N.E. – Caneschi, Fini, Gamberi, Ruffini (L2) All. Marco Gobbini

Arbitri: Sara Ciampanella ed Emiliano Galletti.

MAGIONE - Il 26esimo atto della serie B2 femminile è una battaglia di due ore e consegna gli ultimi due punti alla Tmm Of Occhiali Magione che si afferma in casa. Le lacustri chiudono così in bellezza al sesto posto, battendo Ius Arezzo, che per lungo tempo è stata capolista, e concludono al quarto, confermandosi miglior squadra umbra della categoria. Le padrone di casa hanno sempre inseguito, dovendo rimontare per due volte un set, per un cambio palla che ha faticato a trovare efficacia nel primo e nel terzo set, c’è stata una fase-punto molto concreta nel secondo e nel quarto che ha consentito l’aggancio. Al tie-break le antagoniste sono avanzate in equilibrio sino al 9-9, sul più bello le toscane sono crollate e Magione ha trionfato.

Alberto Aglietti