"L’Unione dei Comuni lavora per la Palestina"

PASSIGNANO SUL TRASIMENO – "Un passo verso la pace, ma la strada è ancora lunga". Con queste parole Sandro Pasquali, sindaco di Passignano e presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno ha reagito alle notizie dell’accordo di tregua tra Israele e Hamas. L’accordo per una tregua assume un significato speciale per l’Unione dei Comuni del Trasimeno che, insieme agli altri partner umbri (Unione Terre dell’Olio e del Sagrantino, Comune di Assisi, Anci Umbria, Auri e Tsa) e ai partner palestinesi (Apla, l’Associazione Nazionale dei Comuni Palestinesi, quattro Municipalità e diciassette Consigli di Villaggio) è impegnata dal 2021 nella realizzazione del progetto Land (Local Authorities Network for Development) in Palestina. Si tratta di un progetto, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics), finalizzato a sostenerearee particolarmente fragili come Ramallah e Nablus, segnate da disuguaglianze economiche, frammentazione e sotto occupazione militare. "Stiamo organizzando, per fine mese, un incontro pubblico per presentare i risultati del progetto e riflettere sul contributo delle comunità locali italiane e palestinesi allo sviluppo sostenibile", ha concluso Pasquali.