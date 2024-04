L’Umbria brinda col mondo. Vino per Asia e America

Il vino umbro alla conquista del mondo. Oltre 200 incontri e più di 600 degustazioni hanno caratterizzato la prima edizione dell’evento B2B “UmbriaofWine”, tra il centro ’Galeazzo Alessi’ e le cantine del territorio. I 26 produttori vitivinicoli di Doc, Docg e Igt dell’Umbria hanno incontrato 22 Buyer provenienti da 17 Paesi nel mondo: dai mercati europei a quelli asiatici (Hong Kong, Giappone, India, Corea del Sud), attraversando l’America da nord a sud (Canada, USA, Cile). I produttori, in rappresentanza di 13 denominazioni umbre, hanno espresso un elevato apprezzamento verso l’iniziativa, fin dalle fasi precedenti. Con oltre 500 ’preferenze di incontro’, del resto, le basi del successo erano state gettate già nelle settimane precedenti. Un attivismo che si è confermato anche dai “Live Survey” effettuati dalle aziende durante gli incontri. La soddisfazione sui meeting è stata del 100% e i produttori, hanno affermato di ritenere estremamente utile per i loro obiettivi aziendali questa tipologia di eventi. Tutti i produttori partecipanti hanno infine dichiarato di avere interesse a partecipare in una futura edizione, aprendo di fatto la strada a una sicura crescita di un evento di grande successo.

E intanto al Vinitaly di Verona l’Umbria ha concentrato oltre 50 produttori nel padiglione 2, sotto l’egida della cooperativa Umbria Top Wines, in rappresentanza della maggior parte delle aziende vitivinicole regionali. Ritorna anche l’area Enoteca Regionale, che ospiterà oltre 100 referenze di vini, organizzate per territorio di origine: sarà un luogo dove i Consorzi di Tutela potranno presentarsi. Un’ampia selezione di eccellenze dei produttori regionali sarà esposta sia negli stand propri che in quelli esterni al Padiglione 2.