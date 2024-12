L’opposizione: "Niente dibattito sul bilancio"

GUALDO TADINO – "Il gruppo consiliare "Rifare Gualdo" esprime profonda insoddisfazione per l’approvazione del bilancio e del dup, il documento unico di programmazione (DUP) da parte della maggioranza, avvenuta senza alcun dibattito in Consiglio comunale, in un clima surreale". Lo afferma la capogruppo Simona Vitali; che dice: "È sconcertante il silenzio dei consiglieri di maggioranza, che non hanno ritenuto di intervenire per illustrare o difendere un documento che dovrebbe rappresentare la guida strategica per il nostro territorio. Questo atteggiamento dimostra un preoccupante vuoto politico e amministrativo e un’assoluta mancanza di consapevolezza del ruolo e di rispetto per chi li ha votati e per la città in generale. A metterci una pezza qualche assessore neanche troppo bene informato". Aggiunge che "il bilancio approvato non contiene alcuna progettualità concreta".