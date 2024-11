L’Operetta ripartirà da Terni. Ecco il progetto di rilancio

TERNI La prossima estate teatrale in Umbria vedrà anche “Sognando l’Operetta“, progetto dell’associazione Luce per Terni e della Compagnia Italiana di Operette, con il supporto di Renato Greco, coreografo e regista. Partirà da Terni (spettacolo dedicato all’indimenticato coreografo-regista Gino Landi), toccherà Narni, Assisi e Perugia. Il progetto è stato illustrato nella sala consiliare del Comune da Erika Lucci presidente di Luce per Terni, dalla direttrice artistica della Compagnia Italiana di Operette, Maria Teresa Nanìa e dal primo attore comico Claudio Pinto Kovacevic, con gli assessori comunali Michela Bordoni e Viviana Altamura. "Il progetto – spiega Lucci – vuole riportare e valorizzare in teatri umbri e nazionali il genere operetta, elegante e capace di far sognare, dunque adatto anche ai più giovani e ai bambini. Coinvolgeremo gli istituti scolastici con i “matinée“, scuole di danza, associazioni di ragazzi disabili". "Sono onorata di dirigere la Compagnia Italiana – afferma Nania – che nel genere è la più importante d’Italia. L’operetta mi ha fatto innamorare, con la sua grande forza attrattiva. Fa divertire e termina sempre in modo positivo. Unisce musical, canto, recitazione, prosa, arti lontane dalle tante volgarità dei nostri giorni". "L’operetta – spiega Pinto Kovacevic – è uno spettacolo completo e complesso. Il genere italiano l’ha resa più divertente, con il comico sempre al centro della scena".

Augusto Austeri