L’Oasi “La valle“ è passata al Comune

Un nuovo futuro per l’Oasi Naturalistica La Valle: dal primo gennaio il complesso immobiliare, appartenente al demanio regionale, è passato al Comune di Magione in virtù della concessione rilasciata dall’Unione dei Comuni del Trasimeno, ente competente per le funzioni amministrative sul lago, prima in capo alla Provincia di Perugia. "Con questo indispensabile passaggio istituzionale – spiega l’assessore alla cultura Vanni Ruggeri –, il Comune sarà in grado di assicurare la gestione ordinaria della struttura e delle diverse attività connesse, mettendo a disposizione risorse economiche già previste a bilancio e individuando idoneo soggetto tramite procedura di evidenza pubblica che sarà espletata nelle prossime settimane." Il provvedimento concessorio ha durata di 9 anni, successivamente prorogabile a richiesta.