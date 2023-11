Lo ’strappo’ di Andrea Fora: "Ripensaci, sei in tempo"

Andrea Sisti, sindaco di Spoleto e componente di "CiviciX" non ha affatto digerito la scelta del presidente del movimento civico, Andrea Fora, di "sposare" la causa del centrodestra. "C’avevo parlato tre giorni prima che facesse quel post in cui ha annunciato di schierarsi con Andrea Romizi a Perugia, ma non mi aveva detto assolutamente nulla".

Come mai a suo avviso ha fatto questa scelta dopo un percorso nel centrosinistra?

"Mi sembra sinceramente un po’ in confusione... non capisco cosa sia successo, non so chi lo abbia consigliato. Per questo mi sento di dirgli di riflettere, c’è ancora il tempo per farlo".

Ma a suo avviso è stata una scelta di mero opportunismo politico?

"Questo non lo voglio dire, anche perché non mi pare che rispetto alle elezioni regionali non ci sia un quadro così chiaro. Il risultato insomma, non è affatto scontato. Certo quel post sembra molto opportunistico".

Insomma, non riesce proprio a comprendere quella mossa..

"Andrea ha fatto un gran bel lavoro in questi anni, avevamo intrapreso un percorso centrista dopo che Azione e Italia Viva avevano fondato il Terzo Polo che però si è rivelato un abbaglio. E’ evidente però che la sua scelta mette in difficoltà i territori nei quali o siamo autonomi o insieme al centrosinistra".

Eppure qualche giorno fa, il direttivo di CiviciX si è detto concorde con la linea del presidente: a Perugia con Romizi, negli altri comuni con la coalizione di centrosinistra...

"Premesso che eravamo 18 componenti su 27 a quel direttivo, va detto che dopo tre anni e con una stagione politica nuova in arrivo, va riconvocata l’Assemblea e rieletti gli organi direttivi. A quel punto vedremo cosa accadrà".

Michele Nucci