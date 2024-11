L’istituto “Rosselli“ è più grande: taglio del nastro per i nuovi locali

Un edificio a consumo energetico quasi azzerato e che rappresenta il livello più alto di edilizia scolastica sul territorio. Così è stato presentato a Castiglione del Lago il nuovo corpo di fabbrica che va ad ampliare l’Itt “Fratelli Rosselli“, mettendo altri 500 metri quadrati. Realizzato dalla Provincia di Perugia attraverso un finanziamento dell’Unione europea di un milione e 650mila euro, il nuovo corpo è adiacente alla struttura originaria che ospita l’Itt e si sviluppa su tre piani. All’interno sono state ricavate sei aule multifunzionali, servizi igienici e scala esterna di emergenza. La cerimonia di inaugurazione ha visto l’intervento del Prefetto di Perugia, Armando Gradone, del consigliere provinciale Sandro Pasquali, del sindaco Matteo Burico, del rappresentante dell’Usr Gabriele Alfano, oltre che della dirigente scolastica Giuseppina Cerrone. "Dobbiamo andare fieri – ha dichiarato la dirigente Cerrone – di questo che è un polo di eccellenza. Le iscrizioni sono in aumento. Abbiamo puntato tantissimo sull’innovazione e auspichiamo che da oggi questi nuovi laboratori siano da stimolo a fare di più". Vivo apprezzamento per il progetto è giunto da Alfano: "Si tratta di una eccellenza edilizia – ha affermato – che rilancia l’accoglienza scolastica. Questa nuova struttura permetterà di affrontare le nuove sfide con la forza delle competenze e del pensiero critico". "Bisogna sempre volere di più da noi stessi e dalle istituzioni – sono state le parole del prefetto Gradone –: solo così si realizzano passi avanti e si guarda al futuro". "Grazie a Comune e scuola che hanno stimolato questo intervento perché se ne sentiva la necessità – ha detto Pasquali –. Questo è un Polo che sta crescendo perché sta crescendo il territorio. Il Trasimeno è forte se è forte la scuola di questi luoghi. Questo è il primo ampliamento per la Provincia terminato con fondi Pnrr". È infine intervenuto il sindaco Burico con i ringraziamenti.