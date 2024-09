L’impegno della Chiesa "Aiuto quotidiano. Vicini a chi ha bisogno: la generosità è qui"

"Il sostegno quotidiano alla persona dà qualità all’ascolto, all’accoglienza… E’sinonimo di abituale, consueto, ordinario. Ecco il bilancio sociale è soprattutto impegno quotidiano e rappresenta la fotografia di ciò che siamo, ossia la generosità non scontata di quanti contribuiscono alla causa". Lo ha detto l’arcivescovo Ivan Maffei, in occasione della presentazione del Bilancio sociale 2023 della Fondazione di Carità San Lorenzo, dal titolo: “Ascolto, accoglienza e sostegno quotidiano alla persona”, la sintesi delle attività svolte dalla suddetta Fondazione quale ente operativo della Caritas che ne gestisce le opere, i servizi e le iniziative. Il bilancio chiude con un avanzo di gestione al netto delle imposte di euro 3.520, con euro 2.002.672 di costi effettivi ed euro 2.336.585 di costi figurativi. Tutta l’attività è stata svolta grazie al supporto economico e finanziario dell’8xMille alla Chiesa cattolica (per circa 400.000 euro), di raccolte fondi e delle donazioni ricevute. "Hanno contribuito al risultato con il proprio supporto umano e lavorativo 379 volontari, e 12 persone retribuite", precisa don Marco Briziarelli, dierttore della Caritas. Tra i servizi svolti: al Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza sono state accolte 78 persone, tra cui 36 minori; la Casa “San Vincenzo” che accoglie madri con figli minori o donne in difficoltà ha ospitato 10 persone di cui 7 minori; il dormitorio “Sant’Anna dei Servitori” che è servizio di accoglienza temporanea per uomini in difficoltà ha ospitato 66 persone; il progetta “Casa” ha accolto 7 nuclei familiari con un totale di 27 persone.