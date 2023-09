Libero dal servizio blocca una ladra

TERNI In zona Fiori, un poliziotto della Questura, libero dal servizio e che stava portando a spasso il cane, ha visto due persone, un uomo e una donna, scavalcare la recinzione di una villetta e fuggire a piedi. L’agente è riuscito a bloccare la donna, in possesso dei gioielli appena rubati, di un cacciavite e un paio di guanti. E’ una serba di 22 anni, pluripregiudicata, che stava scontando una condanna agli arresti domiciliari a Guidonia. E’ stata denunciata per furto ed evasione.