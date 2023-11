L’evento Fiorella Mannoia e Danilo Rea al Lyrick

Ha già collezionato sold out a ripetizione con 30 date in tutta Italia, da Nord a Sud e adesso finalmente la magia di “Luce” arriva, anzi ritorna in Umbria. Perché questa sera alle 21 il teatro Lyrick accoglie lo straordinario live di Fiorella Mannoia e Danilo Rea (nelle foto) prodotto da Friends & Partners, Oyà e Mercurio Management, che ha conquistato il pubblico con la sua atmosfera intima e potente, resa ancora più suggestiva da una parata di candele, a far da scenografia al concerto. Il concerto, molto atteso, rientra nel nuovo tour nei teatri, dopo il successo dell’estate che agli inizi di settembre ha portato la coppia delle meraviglie alla Rocca di Castiglione del Lago.

E adesso il sodalizio tra i due artisti si rinnova, dando vita a un concerto unico, nella sua essenzialità, dominato soltanto dalla voce di Fiorella Mannoia, una delle più grandi cantautrici e interpreti della canzone italiana e dal pianoforte di Danilo Rea, musicista jazz tra più apprezzati del nostro paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale. Il risultato è uno spettacolo unico ed emozionante dove cui il repertorio e i grandi e più amati successi di Fiorella e la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora, in un live capace di incantare il pubblico con la sua intensità, in un viaggio sentimentale tra i Beatles e Paolo Conte, Chico Buarque e Osvaldo Farrés, Lucio Battisti e Lucio Dalla.

"Quella di fare un tour insieme è una promessa che ci ripetevamo ormai da trent’anni, ma stavolta abbiamo detto: ora o mai più" racconta Rea che sottolinea: "Mentre ci esibiamo, mi capita spesso di riflettere sul fatto che questo è un concerto ogni volta diverso; non migliore o peggiore di quello che l’ha preceduto, ma semplicemente diverso. Con una Fiorella sempre più jazz". E la cantautrice conferma: "Già, sera dopo sera Danilo mi sta ‘jazziggiando’. D’altronde lui non suona mai nello stesso modo e io cerco di fare lo stesso. Col repertorio che abbiamo, è una goduria".

I biglietti per il concerto di questa sera al Lyrick, organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment, sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ticket Italia e gli ultimi saranno in vendita prima del concerto, dalle 19, al botteghino del teatro.