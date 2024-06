L’estate di “Baravai“: concerti, comedy e star. Grandi nomi sul palco dell’Anfiteatro Romano

L’estate di Terni si illumina con la nuova stagione di “Baravai - Anfiteatro Romano“, organizzata dalla cooperativa Le Macchine Celibi che ha rivoluzionato l’identità dell’Anfiteatro Romano: dopo le 100mila presenze dell’anno scorso torna con grandi nomi della scena nazionale e internazionale. Questo giovedì si apre il Giardino del Baravai, in attesa del primo evento sul main stage dell’Anfiteatro Romano, giovedì 13 giugno con “Teenage Dream“, in una serata già sold out. Prende così il via la prima delle tre sezioni del cartellone che prosegue venerdì 14 con “Lo Stato Sociale“ e, in apertura, il live Matteo Alieno, sabato 15 con gli “Zero Assoluto“ e si chiude domenica 16 con gli Ex Otago, freschi del nuovo album “Auguri“, in un concerto ad ingresso gratuito.

Dopo “Baravai Music“ si riparte con “Baravai Comedy, sezione dedicata agli spettacoli e alla stand up comedy: giovedì 25 luglio c’è l’influencer culturale, star dei social, Edoardo Prati in “Aspettando Cantami d’amore”, una versione “in divenire” del suo primo spettacolo “Cantami d’amore” che debutterà in autunno. Quindi 26 luglio, sempre sul main stage, arrivano Valerio Lundini (foto) & i Vazzanikki che presentano “Innamorati della vita tour”, spettacolo tra musica e comedy, sabato 27 c’è grande attesa per Sabina Guzzanti con il nuovo spettacolo “Liberidà liberidì”, monologo tra politica, lavoro e tecnologia, per finire domenica 28 luglio con Marco Travaglio nello spettacolo “I migliori danni della nostra vita - Seconda Stagione”. C’è la possibilità di abbonarsi ai quattro spettacoli a 50 euro, i singoli biglietti sono su TicketItalia. Dal 29 al 31 agosto è la volta di Letz Festival, dedicato all’elettronica e all’underground. Tra gli appuntamenti spicca il musicista tedesco Apparat (DJ) il 31 agosto nell’unica data nel Centro-Sud Italia, con apertura affidata a “Il Quadro di Troisi“ con il nuovo album “La commedia“