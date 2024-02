Leonelli ’chiama’ Ferdinandi: "Ecco il nostro programma"

PERUGIA – Il centrosinistra si muove. Con un incontro promosso dalla coalizione "Pensa Perugia" (Azione, Più Europa e Socialisti per Perugia) al termine del quale il coordinatore Giacomo Leonelli ha sottoscritto con la candidata sindaca Vittoria Ferdinandi alcuni impegni definiti "irrinunciabili per il futuro della città". L’evento si è aperto con le relazioni sui temi "Perugia ambiziosa, Perugia vivibile, Perugia sostenibile e Perugia europea" che hanno dato il via ai relativi tavoli programmatici. È stato poi presentato l’esito degli oltre 300 questionari sottoposti ai cittadini, dai quali "è emerso - spiegano i promotori - con nettezza da un lato come la città debba investire sulla sua vocazione universitaria e dall’altro come vi sia una profonda insoddisfazione da parte dei cittadini su alcuni temi strategici, su tutto strade, viabilità, sicurezza e decoro urbano". Leonelli ha ribadito che "oggi non si interrompe un percorso, ma anzi aumentiamo la velocità: l’abbiamo detto da subito che saremmo stati in campo per dare un contributo alla città in maniera costruttiva e aperta al confronto. La nostra coalizione non entrerà quindi in ‘Patto avantì’, ma l’affiancherà; elaboreremo un nostro programma e lo consegneremo a Vittoria, che farà la sintesi, da candidata, tra il programma della nostra coalizione e quello della coalizione che l’ha inizialmente proposta". Questi i punti "irrinunciabili": "La ridefinizione delle priorità a partire dall’Università, una rivisitazione del sistema fiscale cittadino, un pianodi tutela delle strade e della viabilità, riprogrammare l’attuale assetto del trasporto pubblico, una visione rinnovata del tema della sicurezza, un piano straordinario di riqualificazione dei parchi pubblici".