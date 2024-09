"Le vane promesse della sindaca". Attacco del Pd all’amministrazione

Un lungo elenco di promesse elettorali rimaste tutte sulla carta. Sono quelle che il Pd mette in fila attaccando il sindaco Roberta Tardani, accusata di fare campagna elettorale per le elezioni regionali, ma di aver disatteso la maggior parte degli impegni che aveva assunto con i suoi elettori. "Il tour elettorale dell’assessore regionale Melasecche, accompagnato dalla sindaca Tardani, ha preso avvio dalla Colonnetta di Prodo, con uno scenario che sa tanto di conclusione più che di rilancio-attacca il Pd-. Melasecche, evidentemente consapevole del crepuscolo della sua carriera politica, e Tardani, che teme di vedere emergere l’insufficienza del suo operato senza la protezione dei suoi riferimenti politici a Perugia, appaiono sempre più preoccupati. E come accade quando le elezioni sono imminenti, si torna a fare promesse. Questa volta la ristrutturazione della ex casa cantoniera. Promesse, come sempre, prive di concretezza – dice ancora il Partito democratico-, lo schema è noto. Poco prima delle elezioni si promette molto, per poi realizzare ben poco, come dimostrano le parole vuote sulla creazione di un museo del Corteo Storico e di uno della ceramica, progetti mai partiti. E ancora la tanto sbandierata Casa della Salute, destinata a restare una chimera, e la famosa complanare, per la quale è stato finanziato solo un primo lotto del secondo stralcio. Il secondo lotto? Silenzio totale". Poi il Pd ricorda la scuola di polizia promessa da Stefano Spagnoli, "il cui unico risultato tangibile è stato il suo ingresso nella Giunta come vice sindaco? E Orvieto? Ha ricevuto, ancora una volta, solo fumo negli occhi. E sulla sanità? Tardani si vanta di finanziamenti regionali, ma non è certo il film che vedono gli orvietani, costretti a fare i conti con una realtà ben diversa". "Vogliamo un’ulteriore prova di queste promesse sistematicamente tradite? – attacca ancora il Pd – Nel 2017, Roberta Tardani, all’epoca capogruppo di Forza Italia, tuonava contro l’amministrazione Germani per la mancata riqualificazione dell’immobile ex Inapli, un bene prezioso in pieno centro storico. Nel suo programma elettorale del 2019 prometteva di non lasciare che passassero altri cinque anni di abbandono. Ebbene, cinque anni sono passati, e l’ex Inapli resta ancora un rudere in pieno centro storico, simbolo dell’incapacità di mantenere la parola data".

Cla.Lat.