Le gemelle Ribigini ai Mondiali under 20: "Grande soddisfazione"

Una grande soddisfazione per la squadra del Cdp Atletica Perugia, che sino al 31 agosto vedrà tre atlete passare per il proprio vivaio impegnate ai Mondiali di atletica leggera Under 20 a Lima, in Perù. Si tratta delle gemelle Elena e Laura Ribigini (ora all’Ars Cus Perugia), mezzofondiste allenate da Luigi Esposito, e Margherita Castellani, velocista, allenata da Rudy Gandola (anche lui cresciuto come tecnico nel Cdp). La squadra riprenderà la propria attività a partire dalla seconda settimana di settembre allo Stadio Santa Giuliana di Perugia.