Lavori sulla strada provinciale “300 di Porto“. Via i dissesti: previste chiusure per il cantiere

Modifiche alla viabilità sono previste prossimamente nel territorio del comune di Castiglione del Lago. Dal 3 febbraio è in programma l’interruzione temporanea al traffico lungo la Sp 300 di Porto per lavori di sistemazione dissesti. A renderlo noto è il Servizio gestione viabilità della Provincia di Perugia tramite una ordinanza dove si precisa che il tratto interessato è il primo, dal km 3+100 al km 3+500. La disposizione sarà in vigore fino al termine delle operazioni e per tutto il periodo dell’intervento la circolazione sarà deviata lungo viabilità alternativa opportunamente segnalata con cartelli in loco.