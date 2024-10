L’Acea Perugia aspetta. San Benedetto “Si può puntare in alto“

Dopo due vittorie consecutive, nelle prime due giornate di campionato, contro Capitolina e Jesi, l’Acea Rugby Perugia torna tra le mura amiche oggi, alle 14,30, per affrontare un’altra formazione marchigiana, Unione Rugby San Benedetto. Una sfida da prendere con le molle: "Avremo di fronte un avversario molto forte sul piano fisico e con degli elementi in grado di dire la loro sul piano tecnico – spiega il capitano Caruso – Ho delle buone sensazioni per la stagione. Abbiamo i mezzi e la convinzione per giocarci il posto promozione".