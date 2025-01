La stagione Bevagna scommette sul teatro

Quattro proposte a largo raggio e una trasferta a Perugia per la nuova stagione del Teatro Torti di Bevagna, organizzata dallo Stabile dell’Umbria in collaborazione con il Comune. "Crediamo che investire nella cultura significhi arricchire la nostra comunità" commenta l’assessore alla cultura Marco Gasparrini che esalta il teatro come "luogo di incontro, riflessione e crescita collettiva, dove le emozioni prendono vita e le idee si trasformano in dialogo".

Il cartellone del Torti si apre in grande stile con Ascanio Celestini (foto sopra) che mercoledì 26 febbraio alle 20.45 propone il reading “I parassiti. Un diario dei giorni del Covid19“, accompagnato dalla fisarmonica suonata da Gianluca Casadei. Uno spettacolo ispirato alla pandemia in cui l’artista riflette sul rapporto con la malattia e con la fine della vita, in particolare sull’elaborazione del lutto nella società contemporanea. "Non siamo più preparati per la morte – dice –. Mia madre e mia nonna avrebbero messo in moto tutta una serie di riti piccoli e grandi, consapevoli e inconsapevoli. Noi no. Noi abbiamo bisogno delle cose materiali".

Si prosegue sabato 8 marzo: per la Giornata Internazionale della Donna, arriva “ Matassine“ di Simona Bisconti con Veronica Mazza, Lia Zinno e Simona Bisconti, per la regia di Anna Romano. La storia, ironica e drammatica insieme, di tre sorelle che serbano un segreto di violenza patriarcale che le rende vittime e vestali, condannandole l’una all’altra.

Il teatro di Bevagna si apre a un respiro internazionale con “La lettera“, ideato da Nullo Facchini e Paolo Nani, anche protagonista in scena, giovedì 13 marzo. Dal 1992 lo spettacolo viene continuamente rappresentato in tutto il mondo e vanta oltre 1800 repliche grazie a un meccanismo perfetto. Nani, solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti, riesce a dar vita a 15 micro storie, tutte con la stessa trama ma interpretate ogni volta da una persona diversa.

Infine domenica 6 aprile, stavolta alle 18, Controcanto Collettivo presenta “Seconda classe“ (foto sotto), nuovo spettacolo prodotto dal Tsu dedicato al tema della ricchezza, del lusso e della sua esclusività. Nel carnet di abbonamento della stagione è incluso lo spettacolo “Antonio e Cleopatra“ di Shakespeare, diretto da Valter Malosti, che si tiene al Morlacchi di Perugia domenica 2 febbraio alle 17. Informazioni su biglietti e abbonamenti sul sito www.teatrostabile.umbria.it.

Sofia Coletti