"La scuola media Cocchi-Aosta così rischia lo smembramento"

Un Consiglio d’Istituto straordinario, aperto alla cittadinanza, per fare chiarezza sul nuovo piano di dimensionamento scolastico che premia alcune realtà e sembra "castigarne" altre. È quanto si è svolto alla Scuola Media "Cocchi- Aosta", una realtà consolidata del territorio, 615 allievi e quattro sedi tra la sede centrale di Piazzale degli Atti e quelle periferiche di Pantalla, Collepepe e Fratta Todina. Oggi questa stessa scuola, forte di un indirizzo musicale, di uno Steeam e di un orario prolungato che funziona al meglio, rischia di essere sottodimensionata. E per scongiurare questa possibilità si sono mossi, genitori, docenti, il dirigente scolastico Enrico Pasero, rappresentanti dei Comuni limitrofi, dal sindaco di Monte Castello Daniela Brugnossi all’assessore Augusto Morlupi di Collazzone. Questi i fatti. Su invito della Provincia, e sulla base delle linee guida regionali e nazionali che parlano di Area interna, i Comuni di Fratta Todina, Collazzone e Monte Castello hanno espresso parere favorevole all’annessione delle scuole dell’infanzia e materna, rientranti nel I e II circolo di Marsciano, alla scuola media Cocchi- Aosta di Todi.

Ma la Regione ha rifiutato le richieste dei Comuni, deliberando comunque l’annessione dell’Istituto comprensivo di Massa Martana, in reggenza, alla direzione didattica di Todi. Con la conseguenza che quest’ultima ha 1126 alunni su ben 16 plessi e la Scuola Media Cocchi – Aosta poco più di 600. Un numero che non fa dormire sonni tranquilli e che rischia di far saltare posti di lavoro.

"Considerando che il prossimo anno saranno tagliate altre cinque autonomie scolastiche – afferma il Ds Pasero – rischiamo lo smembramento con la perdita di tutto il patrimonio dell’offerta formativa e la dispersione del personale scolastico. A tutte le forze politiche chiediamo di fare il bene della scuola e dei nostri ragazzi".