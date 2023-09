La rottura della Pet-Tac. Blitz di D’Angelo e Coletto

Non è la prima volta che il direttore regionale alla Sanità, Massimo D’Angelo, si reca di persona nelle strutture sanitarie dove ci sono grane da risolvere. E lo ha fatto anche in questa occasione, insieme all’assessore Luca Coletto: entrambi l’altro kieri si sono recati al Santa Maria della Misericordia, per rendersi conto in prima persona della situazione legata alla Pet-Tc, andata fuori uso alcuni giorni fa e che costringe ora i pazienti a recarsi a Foligno. Con loro c’era il direttore sanitario dell’ospedale, Arturo Pasqualucci, dato che il direttore generale Giuseppe De Filippis – fanno sapere fonti ospedaliere – era impegnato in un’altra riunione. L’installazione del nuovo macchinario è èrevisto nei locali della Medicina Nucleare al piano – 1 ed entro la fine di gennaio. Questa nuova sistemazione, fa sapere la direzione ospedaliera (attualmente la Pet tac è situata al blocco F del piano – 2) permetterà un aumento dei volumi dell’attività di circa 612 esami a settimana con la collaborazione del personale della Medicina Nucleare e l’integrazione tra le strutture di Radiologia, Radioterapia Oncologica, Fisica Sanitaria e Reparti di degenza e la nuova sede faciliterà anche il trasporto dei pazienti degenti.