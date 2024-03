La Quintana piange. Paola Soli

FOLIGNO E’ scomparsa improvvisamente Paola Soli (foto), storica quintanara e collaboratrice dell’Ente Giostra della Quintana. Letale probabilmente un malore; è stata ritrovata senza vita a casa. Profondo il cordoglio della città, con il sindaco Stefano Zuccarini, e della Quintana, che perde una colonna. Il presidente Domenico Metelli e l’Ente Giostra della Quintana "esprimono profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Paola Soli". "Vogliamo ricordare - continua l’Ente – la sua lunga collaborazione con la commissione artistica dell’Ente Giostra e la profonda umanità che riusciva a trasmettere a chiunque la conoscesse. Paola è stata per tutti noi un’amica oltreché una ’quintanara’ appassionata e sempre impegnata per la miglior riuscita della nostra festa. A tutti i familiari vanno le più sentite condoglianze". I funerali domani alle 10.30 nel Santuario della Madonna del Pianto.