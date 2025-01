La "Pietro Vannucci" ambasciatrice di stile ora punta su Londra

Prosegue l’opera di valorizzazione e di promozione dell’offerta formativa dell’Accademia di Belle arti “Pietro Vannucci” a livello internazionale, in collaborazione con gli Istituti di cultura all’estero. Dopo Tokyo, si prosegue ora con Londra, che consolida la possibilità di estendere l’azione di promozione dell’offerta formativa dell’Accademia, anche in altri istituti di cultura italiani nel mondo. L’appuntamento in programma per mercoledì 15 all’Istituto italiano di cultura di Londra in occasione di “Desire – Italian Design Renaissance”.