La grande scherma al Palazzetto. Oltre 450 atleti dal centro Italia

Oltre 450 atleti al “Palatennistavolo Aldo De Santis” per la prima prova di qualificazione assoluti “Zona 2” di fioretto e sciabola. "La seconda e ultima giornata - spiega il Circolo Scherma Terni – ha visto in pedana il fioretto femminile e la sciabola maschile, con le vittorie rispettive di Giulia Amore (Fiamme Oro Roma) e Leonardo Tocci (Centro Sportivo Autentica Militare). Nella prova di fioretto femminile della Zona Centro-Sud, Giulia Amore si è imposta in una combattuta finale contro Benedetta Pantanetti (Centro Sportivo Carabinieri), prevalendo con un tiratissimo 15-14. Camilla Pieramati, atleta della sala scherma ternana, ha conquistato la qualificazione alla fase successiva, classificandosi ventinovesima, fermandosi agli ottavi di finale ma assicurandosi comunque il pass per la prossima fase".

La prova di sciabola maschile ha visto trionfare Leonardo Tocci, che in finale ha superato Davide Cicchetti dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco con il punteggio di 15-12. Nessun atleta della sala ternana è riuscito a qualificarsi in questa prova di sciabola maschile. Il Cst esprime soddisfazione per aver "dato prova di grande efficienza nell’organizzazione di questa competizione, che ha visto la partecipazione di 450 atleti provenienti dalle società del centro Italia, generando un notevole indotto economico e turistico per il territorio.

Tra i prossimi eventi schermistici di grande richiamo in programma in città: la quarta Prova del Circuito Nazionale Master e del Circuito Europeo Master, prevista per l’1 e il 2 febbraio 2025, con atleti da tutta Europa. Seguiranno poi il Trofeo dell’Amore – Lui e Lei, un appuntamento a tema dedicato a San Valentino, patrono della città, e i Campionati Italiani Giovani e Cadetti dal 30 maggio al primo giugno, durante i quali verranno incoronati i nuovi campioni italiani delle categorie giovanili.