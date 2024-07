La Governatrice: "L’autonomia differenziata, percorso di crescita"

PERUGIA – "L’autonomia differenziata è una sfida per chi assumerà responsabilità di Governo, perché bisogna essere capaci, bisogna lavorare e bisogna invertire il criterio che non è quello dell’assistenzialismo ma dell’autodeterminazione e della possibilità di erogare prestazioni migliori": lo ha detto la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei intervenendo in Assemblea legislativa dove ha risposto a un’interrogazione. Tesei ha tra l’altro "ricordato a chi manifesta in piazza sotto alle bandiere della sinistra (nella foto Elly Schlein che a Perugia firma per il referendum) che il Governo Gentiloni del Pd nel febbraio del 2018 iniziò il percorso dell’autonomia differenziata sottoscrivendo accordi preliminari con Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Tanto che con il Governo Marini (Catiuscia, ex presidente umbra - ndr) - ha sostenuto - l’Umbria avviò il processo di autonomia. Ma tutti questi problemi che sollevate oggi non ve li eravate posti"