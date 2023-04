La corsa per Palazzo Spada Primo confronto pubblico tra i 7 candidati sindaco

A 48 ore dalla presentazione delle liste elettorali i sette candidati sindaco di Terni hanno avuto l’occasione di confrontarsi nel primo dibattito pubblico in vista del voto di metà maggio. Gremito ieri mattina il Cenacolo San Marco che ha ospitato l’incontro pubblico con gli aspiranti primo cittadini promosso da Ternitoday.it e Istess Media. Protagonisti, con la moderazione del giornalista Christian Cinti, i candidati Stefano Bandecchi ( Alternativa Popolare e liste collegate), Paolo Cianfoni (Alleanza degli Innovatori), Claudio Fiorelli (M5S e liste collegate), Emanuele Fiorini (Fiorini per Terni), Josè Maria Kenny (Pd e liste collegate), Orlando Masselli (FdI e liste collegate), Silvia Tobia (Potere al popolo). Ricette diverse per risollevare una città in crisi evidente ma, tutto sommato, condivisione delle maggiori criticità che la comunità affronta ormai da anni. Le gravi difficoltà della sanità pubblica nel garantire i servizi; il riequilibrio territoriale in ambito regionale, sui versanti infrastrutturali, amministrativo, della distribuzione delle risorse e della stessa edilizia sanitaria; l’importanza del brand di San Valentino, patrono della città e protettore degli innamorati di tutto il mondo sono stati i temi al centro del dibattito. Ai sette candidati sindaco si uniscono venti liste collegate, per circa seicento aspiranti consiglieri comunali. Toni pacati tra i candidati sindaco, che hanno elencato i problemi della città, sui quali tutti sembrano d’accordo, per poi, semmai, scansarne le colpe e attribuirle ai rivali politici.

Ste.Cin.