La ’Braccio. Fortebraccio’ in Lombardia

MONTONE – La Società Filarmonica Braccio Fortebraccio, fuidata dal maestro Filippo Salemmi ospite in Lombardia del Corpo Musicale di Cadorago. Obbiettivo, quello di rafforzare i legami di scambio e amicizia tra le due bande per dare spettacolo insieme con un ricco e variegato repertorio musicale. Non si e trattato tuttavia solo di un evento musicale, ma anche, per i montonesi, l’ccasione un’occasione per visitare un territorio ricco di storia, arte e bellezza. Durante il soggiorno, i membri della Società Filarmonica BraccioFortebraccio hanno avuto la possibilità di vedere affascinanti località come Lecco, Varenna e Como. "Il viaggio - dicono i protagonisti rafforzando i legami artistici, ci ha permesso partecipanti di vivere un’esperienza ricca di emozioni, scoperte e connessioni umane. È attraverso eventi come questi che la musica diventa potente veicolo per creare legami e promuovere la cultura".