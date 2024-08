Katia, 16 anni, ’Volto della bellezza’

CITTÀ DI CASTELLO – Si chiama Katia Boccali, ha 16 anni e vive a Umbertide la vincitrice del "Volto della Bellezza" proclamata mercoledì sera in una piazza Gabriotti gremita di persone. Katia ha vinto l’undicesima edizione del concorso di fronte a tantissimi spettatori giunti in piazza per assistere alla finale di questa manifestazione - ideata da Claudia Chiarioni e presentata da Silvia Epi - inserita nel cartellone 2024 di "Estate in città". Dopo le varie serata che si sono susseguite ogni mercoledì, tra l’entusiasmo e gli applausi del pubblico, a trionfare è stata la sedicenne Katia Boccali, che con gli occhi lucidi ha accolto il verdetto della giuria. Accanto a Katia, sul podio, si sono posizionate Alessia Skora, 17 anni di San Giustino che si è aggiudicata il secondo posto mentre Chiara Caracchini, 16 anni di Città di Castello, ha completato il terzetto delle finaliste.

"La loro eleganza e determinazione hanno incantato la giuria e il pubblico", riferiscono gli organizzatori. Durante la serata finale, Claudia Chiarioni ha voluto esprimere un ringraziamento al Comune, all’assessore Letizia Guerri, ma anche alle famiglie delle ragazze partecipanti e agli artisti che si sono esibiti nel palco della manifestazione.

Intanto, nell’ambito degli eventi organizzati per "Estate in città" oggi alle ore 11 l’Associazione Chiese Storiche organizza delle visite guidate nella Chiesa di San Francesco, nella Cattedrale dei Santi Florido e Amanzio e nella Chiesa di San Domenico. Alle ore 18 invece a Palazzo del Podestà inaugurazione della mostra personale dell’artista Maria "Nini" Castaldi dal titolo "Ricordi di antiche visioni". L’ingresso alla mostra è libero e si potrà visitare fino al 18 agosto.